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la aşk bir başka

Kanseri önleyen , cinsel hayata renk katıyor. Öte yandan aşk yaşamının düzenli olarak yürütülmesinde önemli rol oynuyor

Kabakla aşk bir başka
Yemeklerin, dolmaların ve mezelerin başrol oyuncularından olan kabak, birçok olumlu etkisiyle hastalıklara kalkan oluyor. Aşk hayatını renklendiriyor. Prostata iyi geliyor, cinsel gücü artırıyor. Uzmanlar, ", iyi huylu prostat hipertrofisi ya da BPH olarak adlandırılan bir durum olan semptomlarının hafifletilmesinde etkilidir. Bu hastalık idrar ve cinsel fonksiyonların sağlıklı şekilde devam etmesini engeller" diyor ve faydalarını şöyle sıralıyor...
Kalp sağlığını korur.
Zayıflamayı kolaylaştırır.
Kanseri önler.
Kemikleri güçlendirir.
Kabızlığa iyi gelir.
Kramp ağrılarını dindirir.
Bağışıklığı artırır.
Gözü korur.
Tansiyonu düşürür.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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