Adres ikametgah değişikliği nasıl, nereden yapılır sorusu merak ediliyor. E devlet üzerinden adres değişikliği nasıl yapılır? 2018 seçimlerine az bir zaman kala vatandaşlar ikametgah değişikliği işlemlerinin nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorlar. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihinin 24 Haziran olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar seçim ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. İki farklı yerden ikametgah değişikliği yapılabiliyor. Bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz. Bunun için de öncelikle adresinizin bağlı olduğu Nüfus Müdürlüğünü http://adres.nvi.gov.tr internet adresinden sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz. Adres değişikliği işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden oldukça kolay gerçekleştirilebiliyor. İlk olarak www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. Daha sonra ise açılacak olan ekranın sol kısmında yer alan e-Hizmetler sekmesine tıklanmalıdır. Detaylara ve e-Devlet giriş ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

İkamet değişikliği işleminin e devlet sistemi üzerinden yapılabilmesi için mobil imzanız ya da elektronik imzanızın bulunması gereklidir. Yani bunlar olmadan adres değişikliği yapabilmeniz mümkün değildir. Mobil imza ve elektronik imza anlaşmalı kurumlardan alınabilen maliyeti yüksek ve vakit alan bir işlem. (noter tasdikli belge, aylık veya yıllık ücret, şahsi başvuru gibi) E devlet sistemi üzerinden sadece ikamet belgesi alabileceğinizi unutmayın!

İKAMET DEĞİŞİKLİĞİ NEREDEN YAPILIR?

İkamet değişikliği yapmak için yapılması gerekenler iki şekilde olabilmektedir.

– Bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğüne müracaat etmek. Bunun için de öncelikle adresinizin bağlı olduğu Nüfus Müdürlüğünü http://adres.nvi.gov.tr internet adresinden sorgulama yaparak öğrenmek.

– E devlet sistemi üzerinden e imza ile yapmak.

E DEVLET ÜZERİNDEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Adres değişikliği işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden oldukça kolay gerçekleştirilebiliyor. İlk olarak www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. Daha sonra ise açılacak olan ekranın sol kısmında yer alan e-Hizmetler sekmesine tıklanmalıdır. Bir sonraki adımda ise Adres değişikliği işlemleri için e-Hizmetler bölümünde bulunan harflerden işlem yapılacak Nüfus Genel Müdürlüğü'nün baş harfi olan "N" harfi tıklanmalıdır. Bu işlemi de tamamlandıktan sonra kurumun başlığı altında bulunan "Adres Değişikliği Bildirimi" sayfasından yapılabiliyor.

Açılacak ekrandaki "Kimliğimi Şimdi Doğrula" butonuna bastıktan sonra ilgili kısımlara 4 farklı yüksek güvenlikli giriş yöntemlerinden herhangi birisini kullanarak sisteme girmelidir. Online olarak sunulan bu hizmette belirtilen adımları takip etmeniz gerekiyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra adres bilgileri güncellenebiliyor.

e-Devlet şifresi yoksa sisteme giriş yapılamaz. Sistemden yararlanmak ve işlem yapmak için e-Devlet şifresi olmalıdır. Şifre TC kimlik kartı ile PTT şubelerinden 2 TL ücret karşılığında alınabiliyor. PTT şubesinden TC kimlik kartınıza tanımlı e-Devlet şifresi verilecektir. Sisteme ilk girdikten sonra bu şifre değiştirilmelidir. Şifresini unutan vatandaşlar, PTT şubesinden yeni şifre almalıdır.

Eğer e-Devlet girişi yapma imkanınız bulunmuyorsa kurumlar üzerinden gerekli işlemleri yapabilirsiniz.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

İkametgah adresinizi değiştirmek için taşındığınız yeni yerin Nüfus Müdürlüğü'ne gidip adresi bildirimi yapılıyor. Nüfus Müdürlükleri'ne yapılan başvuruda beyan edilen adresin boş konut olması halinde, herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmuyor. Fakat daha önce beyan edilmiş bir adresin birlikte oturma gerekçesiyle bir başka kişi tarafından beyan edilmesi halinde, ilgilinin hali hazırda o adreste oturan kişi ile birlikte müracaat yapması gerekiyor.