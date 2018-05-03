Ölüme ve yaralanmalara neden olan kazaların azaltılması için üretilecek ve ithal edilecek tüm yeni arabalarda arkayı gören kamera bulunma zorunluluğu getirildi. Karar sedan arabaların yanı sıra SUV ve diğer tipteki 4500 kg altındaki tüm binek araçları da kapsıyor.

Sürücülerin araçların arka tarafında olan biteni görmesi için ABD'de Ulusal Yol ve Trafik Güvenliği'nin federal güvenlik gerekçesiyle aldığı karar yürürlüğe girdi.

Böylelikle, sadece ABD markaları değil Volkswagen, Toyota, Honda gibi Avrupa ve Asya merkezli olup da ABD pazarına üretim yapan tüm otomobil üreticileri arka kamera donanımını modellerine eklemek zorunda kalacak.

Alınan kararla 2006 yılında arka kamera bulunan araç sayısının genele oranının yüzde 8'den yüzde 97'ye çıkarılması planlanıyor.

ABD'de yapılan araştırmada yılda 210 ölümlü ve 15 bin yaralanmalı arkayı görememe nedeniyle gerçekleşiyor. Ölenlerin yüzde 30'u 5 yaş altındaki çocuklar, yüzde 25'i ise 70 yaş ya da üstü kişilerden oluşuyor.

Dünya genelinde ise her gün 3500 kişi trafik kazalarından hayatını kaybederken 137 bin kişi de yaralanıyor.

Çocukların yerine trafik konisi kullanılarak yapılan çalışmalarda dikiz aynalarının sedan araçlar söz konusu olduğu 2 metrelik arka bölümde kör noktalar içerdiği, SUV için bu mesafenin ise 13 metreye çıkabildiği belirlendi. Arka kameralarla bu kör noktaların ortadan kalktığı saptandı.