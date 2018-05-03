Tekirdağ'da düzenlenen Yerel Tohum Şenliği için Tekirdağ'a gelen Profesör Doktor Canan Karatay, ramazan için vücudun şimdiden hazırlanması gerektiğini belirtti.
Canan Karatay yine ezber bozdu! Ramazan'da susuzluğu gidermek için ne yapmalı?
Canan Karatay yine çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Vatandaşın son günlerde sıkça sorduğu Ramazan'da susuzluğu gidermek için ne yapmalı? Ramazan'da su ihtiyacı nasıl giderilir? Ramazan'da susamamak için ne içmek gerekir? gibi sorulara yanıt verdi.
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