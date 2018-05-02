Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.İstanbul'da Pazar günü yağış bekleniyor.
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.İstanbul'da Pazar günü yağış bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.İstanbul'da Pazar günü yağış bekleniyor.
Etiketler: İç Anadolu , Meteoroloji , Hava durumu , Doğu Anadolu , sağanak yağış , Erzurum , Karadeniz , İzmir , Bilecik , akdeniz , Antalya
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