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'den uyarısı

'den yapılan son değerlendirmeye göre yurdun birçok bölgesinde bekleniyor, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile 'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.İstanbul'da Pazar günü yağış bekleniyor.


'den yapılan son değerlendirmeye göre yurdun birçok bölgesinde bekleniyor, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile 'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.İstanbul'da Pazar günü yağış bekleniyor.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 09:27
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