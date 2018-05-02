Deodorantlar dünyanın en yaygın kullanılan ürünlerinden biri haline geldi. Sonuçta, herkes hoş olmayan vücut kokularını kendinden uzak tutmak ister. Bununla birlikte, kendi doğal deodorantınızı kendiniz hazırlamayı hiç düşündünüz mü?

İstenmeyen yan etkiler olmadan kötü kokuyu nötralize edebilen %100 doğal alternatifler de mevcuttur.