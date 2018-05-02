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  1. Düzce'de film gibi kaza!

na basit çözüm! Siz de evde yapabilirsiniz! Ter kokusu nasıl giderilir?

Koltuk altı ndan karbonat gibi maddeler sayesinde kurtulmanın yanı sıra, bu doğal yöntemler sayesinde bu bölgeleri koyulaştıran ölü hücrelerin birikimine de son verebilirsiniz.

Deodorantlar dünyanın en yaygın kullanılan ürünlerinden biri haline geldi. Sonuçta, herkes hoş olmayan vücut kokularını kendinden uzak tutmak ister. Bununla birlikte, kendi doğal deodorantınızı kendiniz hazırlamayı hiç düşündünüz mü?

İstenmeyen yan etkiler olmadan kötü kokuyu nötralize edebilen %100 doğal alternatifler de mevcuttur.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 08:19
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