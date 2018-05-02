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Kamu ve özel sektöre sadece ilkokul mezunu 21 bin yapılıyor!



2018 yılında binlerce kişiyi iş sahibi yapan , ilköğretim mezunu okur-yazar vatandaşları da meslek sahibi yapmaya devam ediyor. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan ilkokul mezunu kişilerin başvuru yapabileceği 21 bin 589 kişilik açık pozisyon bulunmaktadır. Peki nasıl başvuru yapılır?
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 18:56
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