2018 yılında binlerce kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR, ilköğretim mezunu okur-yazar vatandaşları da meslek sahibi yapmaya devam ediyor. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan ilkokul mezunu kişilerin başvuru yapabileceği 21 bin 589 kişilik açık pozisyon bulunmaktadır. Peki nasıl başvuru yapılır?
Kamu ve özel sektöre sadece ilkokul mezunu 21 bin personel alımı yapılıyor!
2018 yılında binlerce kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR, ilköğretim mezunu okur-yazar vatandaşları da meslek sahibi yapmaya devam ediyor. İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan ilkokul mezunu kişilerin başvuru yapabileceği 21 bin 589 kişilik açık pozisyon bulunmaktadır. Peki nasıl başvuru yapılır?
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