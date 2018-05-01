Depresyona yakalanmamış her yaştan 266 bin kişinin sağlık verilerinin incelendi.
Depresyona karşı her gün bunu yapın
İngiliz bilim insanları tarafından yapılan araştırmada düzenli egzersizin ruh sağlığına olan faydalarını gün yüzüne çıkardı.
Etiketler: depresyon
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