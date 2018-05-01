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  1. Bronşit hastaları dikkat! Bunu mutlaka kullanın

a karşı her gün bunu yapın

İngiliz bilim insanları tarafından yapılan araştırmada düzenli egzersizin ruh sağlığına olan faydalarını gün yüzüne çıkardı.

a yakalanmamış her yaştan 266 bin kişinin sağlık verilerinin incelendi.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 09:22
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