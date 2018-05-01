Tuz, karabiber ve limonu karıştırdığınızda... Mucizevi formül

BOĞAZ AĞRISI

Tuz, karabiber ve limonun birlikte tüketilmesi birçok sağlık sorununu önelediği gibi, var olan birçok problemi de ortadan kaldırıyor. Tuz, karabiber ve limonun en etkili olduğu rahatsızlıklardan biri; geçmek bilmeyen boğaz ağrıları. Bir bardak taze sıkılmış limon suyunun içerisine yarım çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı deniz tuzu ekleyin. Bu karışımla her gün gargara yapın, boğaz ağrısının kaybolduğunu göreceksiniz.