BOĞAZ AĞRISI
Tuz, karabiber ve limonun birlikte tüketilmesi birçok sağlık sorununu önelediği gibi, var olan birçok problemi de ortadan kaldırıyor. Tuz, karabiber ve limonun en etkili olduğu rahatsızlıklardan biri; geçmek bilmeyen boğaz ağrıları. Bir bardak taze sıkılmış limon suyunun içerisine yarım çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı deniz tuzu ekleyin. Bu karışımla her gün gargara yapın, boğaz ağrısının kaybolduğunu göreceksiniz.
Tuz, karabiber ve limonu karıştırdığınızda... Mucizevi formül
Aslında, dünya genelinde birçok kişi bu maddeleri günlük rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanıyor. Çeşitli kimyasalları denemektense insanlar son zamanlarda doğal ev yapımı ilaç kullanımına yöneliyor. Şifa sağlayan doğal ilaçlardan birkaç tanesi ise limon karabiber ve tuz. İşte tuz, karabiber ve limonun mucizevi faydaları…
BOĞAZ AĞRISI
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