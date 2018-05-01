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Bronşit hastaları dikkat! Bunu mutlaka kullanın

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Bronşit hastaları dikkat! Bunu mutlaka kullanın

Efendim tevellüt 66. Ama gönlümüz genç. Nasipse 58 yaşında bir hanımefendiyle bir izdivaç düşünüyoruz. Takdir edersiniz ki er kişi niyetine ihtiyaçlarım eskisi gibi olmasa da devam ediyor. Gerdek gecesi tavsiyenizi rica etsem rahatsızlık vermiş olur muyum?

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 07:49
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