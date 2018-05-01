Bronşit hastaları dikkat! Bunu mutlaka kullanın

Efendim tevellüt 66. Ama gönlümüz genç. Nasipse 58 yaşında bir hanımefendiyle bir izdivaç düşünüyoruz. Takdir edersiniz ki er kişi niyetine ihtiyaçlarım eskisi gibi olmasa da devam ediyor. Gerdek gecesi tavsiyenizi rica etsem rahatsızlık vermiş olur muyum?