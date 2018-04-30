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Hamburger, lahmacun yiyerek 4 haftada 4 kilo verin! İşte o mucizevi ...

Zayıflamak için illa keyif verecek yiyeceklerden vazgeçmek gerekmiyor. İyi planlanan bir le lahmacun, hamburger yiyerek kilo vermek de mümkün. İşte o mucizevi formül...

Sağlıklı zayıflama sürecinde en önemli konu öğünlerdeki besin çeşitliliği ve zevkli yemeklerin günlük menüde yer almasıdır. Gün boyu yeme miktarını azaltan kişi için çeşitlilik, farklı lezzetler zayıflama sürecinde sevilen herhangi bir yiyeceğe karşı aşırı özlemi önler. Ve öğünlerde farklı yemekler yiyeceğini bilmek zayıflama sürecindeki kişi için içsel motivasyonun da önemli bir kaynağıdır. Haftanın belirli günlerinde simit, makarna, lahmacun ve hamburger gibi sevilen yiyeceklerden yiyip, diğer günlerde dengeleme planı yaparak, depresyonuna girmeden haftada 1 kg vermek mümkün.

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 10:32
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