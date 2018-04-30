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meyvesinin faydaları! Bakın çağla hangi hastalıklara iyi geliyor?

nın faydaları en az lezzeti kadar çoktur. Mayhoş bir tadı olan çağla meyvesi hakkında kesinlikle bilmeniz gereken noktaları sizin için derledik. Çağlanın faydaları saymakla bitmiyor ancak en önemlilerini bir araya getirdik. İşte çağlanın faydaları…


Yıl boyunca bahar mevsiminde ve sadece 20 gün görülebilen ancak faydaları saymakla da bitmeyen meyvesi hakkında bilinmeyen faydalarını sizin için derledik. Kayısı ve badem çekirdeğinin olmamış hali olan çağla, ekşi ve mayhoş tadıyla bahar müjdecisi gibi bir meyve...

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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 12:31
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