Yıl boyunca bahar mevsiminde ve sadece 20 gün görülebilen ancak faydaları saymakla da bitmeyen çağla meyvesi hakkında bilinmeyen faydalarını sizin için derledik. Kayısı ve badem çekirdeğinin olmamış hali olan çağla, ekşi ve mayhoş tadıyla bahar müjdecisi gibi bir meyve...