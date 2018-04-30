Ramazan'ın habercisi olarak bilinen Berat Kandili öncesinde vatandaşlar oruç tutmak için il il sahurvakitlerini merak etmeye başladılar. Berat Kandilinde oruç tutacak olan vatandaşlar sahur vakitlerini araştırıyorlar. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur saat kaçta? İşte il il sahur ve imsakiye vakitleri.
Berat Kandili'nde iftar vakti ne zaman? Berat Kandili'nde İstanbul'da iftar vakti? İftar saat kaçta?
Bugün Ramazan'ın habercisi olan Berat Kandili... Berat Kandili'nde oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar saat kaçta sorusunu sormaya başladı... 30 Nisan akşamı idrak edilecek olan Berat Kandili'nde sahur ve iftar saat kaçta? İşte il il sahur ve iftar saatleri...
Etiketler: berat kandili
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.