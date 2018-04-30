Ramazan'ın habercisi olarak bilinen Berat Kandili öncesinde vatandaşlar oruç tutmak için il il sahurvakitlerini merak etmeye başladılar. Berat Kandilinde oruç tutacak olan vatandaşlar sahur vakitlerini araştırıyorlar. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur saat kaçta? İşte il il sahur ve imsakiye vakitleri.