Topkapı Sarayı sadece boya badana ve sıva ile geçiştirilen onarımların yeterli olmadığı görülünce kapsamlı bir restorasyona alınmıştı. Yaklaşık 300 milyon lira harcanacak olan restorasyon İstanbul Röleve Müdürlüğü'nün kontrolünde, müze yönetiminin denetiminde devam ediyor. Topkapı Sarayı'ndaki Seferli Koğuşu'nun restorasyonu sırasında Fatih Sultan Mehmet'in banyo olarak kullandığı hünkâr hamamının bulunduğunu, 1460'larda sarayın inşası sırasında yapılan hamamın temel kalıntılarının ortaya çıkarıldığını açıklanmıştı.
Topkapı Sarayı'ndaki sır!
Topkapı Sarayı Seferli Koğuşu'ndaki restorasyon devam ediyor. Restorasyon sırasında bulunan gizli bölümler ise şaşırtmaya devam ediyor.
Etiketler: Topkapı Sarayı , Fatih Sultan Mehmet , Seferli Koğuşu
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