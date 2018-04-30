;
Yol Durumu
  1. Kanserin şifresi gözde gizli

'ndaki sır!

'ndaki restorasyon devam ediyor. Restorasyon sırasında bulunan gizli bölümler ise şaşırtmaya devam ediyor.

sadece boya badana ve sıva ile geçiştirilen onarımların yeterli olmadığı görülünce kapsamlı bir restorasyona alınmıştı. Yaklaşık 300 milyon lira harcanacak olan restorasyon İstanbul Röleve Müdürlüğü'nün kontrolünde, müze yönetiminin denetiminde devam ediyor. Topkapı Sarayı'ndaki 'nun restorasyonu sırasında 'in banyo olarak kullandığı hünkâr hamamının bulunduğunu, 1460'larda sarayın inşası sırasında yapılan hamamın temel kalıntılarının ortaya çıkarıldığını açıklanmıştı.

Etiketler: , ,
  • 30 Nisan 2018, Pazartesi 07:29
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ