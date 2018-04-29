İşten ayrılmayı ve başka firmaya geçmeyi düşünüyorum. Başka firmadan güzel teklif aldım. İşyerime ne kadar zaman önce ayrılacağımı bildirmem gerekir? İşten ayrılırken sıkıntı çıkar mı? 5...485856 Nolu SMS:
Çalışan maaşını geç alıyorsa tazminat hakkı kazanır mı?
Maaşını geç alan işçi tazminat hakkı kazanır mı? İşten ayrılmayı düşünen kişi işverene ne zaman haber vermeli? Çalışma hayatına dair merak ettiklerinizi siz sordunuz Takvim gazetesi ekonomi yazarı Ali Şerbetçi cevapladı...
Etiketler: emekli
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.