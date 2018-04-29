55 yaşında bayanım. Eşim 57 yaşında. 3 ay önce kalp krizi geçirdi. Bazen bana yanaşıyor ama çabuk vazgeçiyor. Ben de nasıl davranayım tam olarak bilemiyorum. İlişkimiz kalbine zarar verir mi?
Uykunuzda nefesiniz kesiliyorsa dikkat!
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
Etiketler: Uyku Apnesi
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