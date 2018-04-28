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nedir? Nasıl geçer?

Havaların giderek ısınmaya başlaması ile birlikte birçok kişinin ortak problemi olan fiziksel ve ruhsal değişiklikler daha çok yaşanabiliyor. Peki tam olarak nedir? Bahar yorgunluğunun belirtleri nelerdir, nasıl önlenebilir?


Bahar aylarının gelmesiyle birlikte havaların ısınması, metabolizma üzerinde bazı etkilere neden olabiliyor. Bu etkiler kendisini fiziksel veya ruhsal olarak gösteriyor.

Kış aylarında yavaşlamaya başlayan metabolizma, havaların ısınmasının ardından yeniden hızlı bir şekilde çalışıyor. Bu süreçte vücudunuzda birtakım sorunlar meydana gelebilir.

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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi 11:49
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