Bahar aylarının gelmesiyle birlikte havaların ısınması, metabolizma üzerinde bazı etkilere neden olabiliyor. Bu etkiler kendisini fiziksel veya ruhsal olarak gösteriyor.
Kış aylarında yavaşlamaya başlayan metabolizma, havaların ısınmasının ardından yeniden hızlı bir şekilde çalışıyor. Bu süreçte vücudunuzda birtakım sorunlar meydana gelebilir.
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