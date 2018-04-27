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hangi bilgilerinizi saklıyor? İşte 3 adımda öğrenmenin yolu

ile gündemden düşmeyen Facebook, bünyesinde bulundurduğu 'ta kullanıcılarının verilerini indirmesine izin verdi. Peki, WhatsApp verileri nasıl indirilir? WhatsApp hangi bilgilerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu...

Bir süredir nedeniyle tarihinin en zor dönemini yaşayan sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan çok konuşulacak bir özelliğe platforma entegre etti.

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 17:57
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