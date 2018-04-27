Bir süredir veri skandalı nedeniyle tarihinin en zor dönemini yaşayan sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp çok konuşulacak bir özelliğe platforma entegre etti.
WhatsApp hangi bilgilerinizi saklıyor? İşte 3 adımda öğrenmenin yolu
Veri skandalı ile gündemden düşmeyen Facebook, bünyesinde bulundurduğu WhatsApp'ta kullanıcılarının verilerini indirmesine izin verdi. Peki, WhatsApp verileri nasıl indirilir? WhatsApp hangi bilgilerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu...
Etiketler: WhatsApp , Android , veri skandalı , facebook skandalı
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