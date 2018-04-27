Kırmızı biberin güzel tadının yanında sağlık açısından da pek çok yararı bulunmaktadır.En başta kırmızı biber mide öz suyunun salgılanmasında önemli rol oynamaktadır.
Kırmızı biberin faydaları saymakla bitmiyor! Kırmızı biberin sağlığa etkileri nelerdir?
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