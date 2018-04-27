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Kırmızı saymakla bitmiyor! in sağlığa etkileri nelerdir?


in güzel tadının yanında sağlık açısından da pek çok yararı bulunmaktadır.En başta kırmızı biber mide öz suyunun salgılanmasında önemli rol oynamaktadır.

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  • 27 Nisan 2018, Cuma 19:26
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