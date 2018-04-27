Aralarında Alman, Fransız, İtalyan, Amerikan ve Avusturya liselerinin de olduğu Türkiye genelinde 81 kolej, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da düzenlenecek Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonucuna göre öğrenci kaydı yapacağını açıkladı. Okullar kayıt takvimini ve yönetmeliklerini bakanlığa onaylattıktan sonra duyuracak. Kayıtlar MEB tarafından uygun bulunan tarihler arasında, okulların kendi aralarında oluşturdukları Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenecek kriterlere göre yürütülecek. Okullar bakanlık tarafından sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanlarını ilan edecek. Kayıt takvimi ve kayıt esaslarını içeren kılavuza, özel okulların kendi web sitelerinden ulaşılabilecek. Özel okulların kayıt takvimi ve kılavuzu, MEB Ortaöğretim Kurumlarına Geçmiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayınlandıktan sonra ilan edilecek.