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Güç te

deposu , cinsel hayatın ömrünü uzatıyor. Erkeklerde cinsel gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükselterek kısırlık tedavisine destek oluyor.

Güç erikte
İçerisinde lif, C, A, K i, kalsiyum ve potasyum bulunan erik, doğal ilaç olarak kabul ediliyor. Vitamin deposu , cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Kan dolaşımını da hızlandıran bu meyve, iktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin imdadına yetişiyor. Erik aynı zamanda sperm kalitesini yükselterek kısırlık tedavisine destek oluyor. "Mucize" olarak nitelenen eriğin sağlığa olan faydaları şöyle özetleniyor:

Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kilo vermeye yardım eder.
Cinsel isteği arttırır.
Ateş düşürür.
Kalp sağlığını korur.
riskini düşürür.
Tansiyonu dengeler.
Şekeri düzenler.
Cildi güzelleştirir.
Kansızlığı giderir.
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