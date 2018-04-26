Yakalanan yankesicinin ifadesi şaşırttı





Ankara'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik Dolandırıcılık bürosu ekiplerince yapılan 2 ayrı çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı. Altındağ'da bir vatandaşın büfeden alışveriş yaptığı sırada cep telefonun çalındığını polise ihbar etmesinin ardından harekete geçen ekipler güvenlik kameraları üzerinde gerçekleştirdiği incelemeler sonucu şüpheliyi tespit etti.