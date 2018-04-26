Ankara'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik Dolandırıcılık bürosu ekiplerince yapılan 2 ayrı çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı. Altındağ'da bir vatandaşın büfeden alışveriş yaptığı sırada cep telefonun çalındığını polise ihbar etmesinin ardından harekete geçen ekipler güvenlik kameraları üzerinde gerçekleştirdiği incelemeler sonucu şüpheliyi tespit etti.
Yakalanan yankesicinin ifadesi şaşırttı
Ankara'da bir vatandaşın büfeden alışveriş yaparken cep telefonunu çalarak ortadan kaybolan şüpheli yapılan kamera çalışmalarının ardından Yankesicilik Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Diğer yandan polisin gerçekleştirdiği bir başka operasyonda ise yolda yürüyen genç bir kadının cep telefonuyla konuştuğu sırada telefonunu çalan Yavuz K. ise saklandığı adreste gözaltına alındı.
Etiketler: Yankesicilik Dolandırıcılık , Ankara , Altındağ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.