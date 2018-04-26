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Yakalanan yankesicinin ifadesi şaşırttı

'da bir vatandaşın büfeden alışveriş yaparken cep telefonunu çalarak ortadan kaybolan şüpheli yapılan kamera çalışmalarının ardından Bürosu ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Diğer yandan polisin gerçekleştirdiği bir başka operasyonda ise yolda yürüyen genç bir kadının cep telefonuyla konuştuğu sırada telefonunu çalan Yavuz K. ise saklandığı adreste gözaltına alındı.

Yakalanan yankesicinin ifadesi şaşırttı



'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı bürosu ekiplerince yapılan 2 ayrı çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı. 'da bir vatandaşın büfeden alışveriş yaptığı sırada cep telefonun çalındığını polise ihbar etmesinin ardından harekete geçen ekipler güvenlik kameraları üzerinde gerçekleştirdiği incelemeler sonucu şüpheliyi tespit etti.

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 22:23
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