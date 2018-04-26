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  1. Baharda kalp sağlığınız için 9 önemli uyarı!

Zayıflamak için neler yapmak gerekir? İşte zayıflamanın formülü

nin ve sağlıklı yaşamın püf noktalarını açıklayan Prof. , uykuda zayıflamanın mümkün olduğunu söyledi


UYURKEN DE KİLO VERMENİZ MÜMKÜN!
Kilo sadece seçerek yemekle olmuyor, uyurken de niz mümkün. Diyet önerileriyle ilgi gören Prof. Dr. , yemeklerden 4-5 saat sonra devreye giren leptin hormano adlı hormonun, yağları yaktığını belirtti. Bu hormon depolanmış yağları kan şekerine dönüştürüp gerekli yi sağlıyor.Hormon sabah 02-05 saatleri arasında en yüksek düzeyde salgılanıyor. Ancak bu salınımın gerçekleşmesi için akşam saat 8'den sonra yemek yenmemesi gerekiyor. Yemek yemenin insilün salgılayarak yağları depo ettiğini söyleyen Karatay, "Leptin yediklerinizi enerjiye çevirir. Bu hormon en çok saat 2 ile 4 arası salgılanıyor" dedi. Yani akşam saat 8'den sonra hiçbir şey yenmez ise gece yarısı leptin hormonu ortaya çıkıyor ve kalçalar ile göbektekiğindeki yağları yakıyor.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 11:02
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