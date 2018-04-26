Meteoroloji uyardı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlanan son hava durumu raporuna göre; Öğle saatleri itibari ile sonra Kütahya, Karabük, Uşak, Bolu, Aydın, Muğla, Denizli çevreleri Manisa’nın doğusu, Antalya’nın iç ve batısı, Afyon’un güney kesimleri ve Burdur'un batı ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.
Etiketler: Hava durumu , meteoroloji genel müdürlük , Kütahya , Uşak , Muğla , Manisa , Diyarbakır , Erzurum , Denizli , Samsun , Karabük , İstanbul
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