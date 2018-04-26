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Meteoroloji uyardı! 'da nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlanan son raporuna göre; Öğle saatleri itibari ile sonra , , , Bolu, Aydın, , çevreleri ’nın doğusu, Antalya’nın iç ve batısı, Afyon’un güney kesimleri ve Burdur'un batı ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.



Öğle saatlerinden sonra çevreleri, Bolu, Aydın, ve 'nın doğusu, Antalya'nın iç ve batısı, , ve Afyon'un güney kesimleri ile ve Burdur'un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 09:43
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