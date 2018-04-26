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Kalp sağlığınız için 9 önemli uyarı! Kalp sağlığı için yapılması gerekenler...

Boğaz ağrısı, genellikle bademciklerde iltihap oluştuğu zaman karşılaşılan bir durumdur. Hem yetişkinlerde, hem de çocuklarda sık sık görülen bu ağrılara, üşütme, salgın, hava değişimleri gibi faktörler neden olur. Yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde sürekli değişen hava sıcaklıkları vücut ısısını da etkilendiğinden hastalıklara yakalanma riski büyüktür. Bunların yanında polenler, hassas bünyeye sahip kişilerde alerjik reaksiyonları arttığından boğazda ağrı ve kaşıntı durumuyla da sık sık karşılaşılır. Peki bu ağrıları en hafif şekilde atlatmak için neler yapmalıyız? Çocukları nasıl korumalıyız? Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emin Ünüvar anlattı:

  • 26 Nisan 2018, Perşembe 10:48
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