Stresli uyursanız yorgun kalkarsınız!

Yeni evliyim. Eşimi gerçekten çok seviyorum. Aklım evde kalıyor. Ama akşam yalnız kalınca beraber olamadan kendimi tutamıyorum ve başlar başlamaz bitiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Yeni evliyim. Eşimi gerçekten çok seviyorum. Aklım evde kalıyor. Ama akşam yalnız kalınca beraber olamadan kendimi tutamıyorum ve başlar başlamaz bitiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
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