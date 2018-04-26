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Stresli uyursanız yorgun kalkarsınız!

Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Stresli uyursanız yorgun kalkarsınız!

Yeni evliyim. Eşimi gerçekten çok seviyorum. Aklım evde kalıyor. Ama akşam yalnız kalınca beraber olamadan kendimi tutamıyorum ve başlar başlamaz bitiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

  • 26 Nisan 2018, Perşembe 07:52
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