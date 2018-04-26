Merdiven altı implant tehlike saçıyor!





Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Bilal Başel, implant tedavisi yaptırırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Dr. Başel, dental implant tedavisinin uzman bir doktor tarafından yapılması gerektiğini belirterek, "İmplant tanım olarak, vücuttaki bir doku ya da organın eksilmesi durumunda ona ait görev ve fonksiyonları yerine getirmesi amacıyla yerleştirilen maddelerdir. Diş hekimliğinde eksilen dişlerin yerlerine yerleştirilen, kök vazifesi gören, titanyum esaslı vida formundaki materyallere ise 'Dental İmplant' adı verilmektedir. Dental implant tedavisi, cerrahi bir işlemdir ve mutlaka uzman bir doktor tarafından uygulanmalıdır. Kendisini bu alanda geliştirmiş olan bir doktorun uygulayacağı implant tedavisi çok daha başarılı olacaktır" dedi.

