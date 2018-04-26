Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Bilal Başel, implant tedavisi yaptırırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Dr. Başel, dental implant tedavisinin uzman bir doktor tarafından yapılması gerektiğini belirterek, "İmplant tanım olarak, vücuttaki bir doku ya da organın eksilmesi durumunda ona ait görev ve fonksiyonları yerine getirmesi amacıyla yerleştirilen maddelerdir. Diş hekimliğinde eksilen dişlerin yerlerine yerleştirilen, kök vazifesi gören, titanyum esaslı vida formundaki materyallere ise 'Dental İmplant' adı verilmektedir. Dental implant tedavisi, cerrahi bir işlemdir ve mutlaka uzman bir doktor tarafından uygulanmalıdır. Kendisini bu alanda geliştirmiş olan bir doktorun uygulayacağı implant tedavisi çok daha başarılı olacaktır" dedi.
Merdiven altı implant tehlike saçıyor!
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Bilal Başel, implant tedavisi hakkında merak edilenleri ve bu tedaviye ihtiyaç duyan bir kişinin neler yapması ya da neler yapmaması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda implant kullanımının yaygınlaşması ile beraber zaman zaman 'Sahte İmplant' başlıklı haberlerin sık sık ortaya çıktığını ve hastaların sahte implant konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Dr. Bilal Başel, sahte implantların ciddi problemlere yol açabileceğini ifade etti.
Etiketler: seçim , Sağlık Bakanlığı
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