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Yol Durumu
  1. Merdiven altı implant tehlike saçıyor!

İnternette dolaşmak için o tarayıcıyı kullanıyorsanız dikkat edin!

Eğer hala Edge yerine kullanıyorsanız, yeni keşfedilen büyük güvenlik açığı yüzünden bilgisayarınıza virüs bulaşabilir. Çinli anti-virüs firması Qihoo 360 keşfettiği sıfır-gün açığının küresel seviyede hedeflendiğini de açıkladı.

Dikkat! İnternet güvenliğiniz tehlikede olabilir
Saldırganlar bu açığı içinde virüs bulunan bir Office dokümanı ile kullanıyor. Eğer bu dokümanı açarsanız arka planda IE başlıyor ve uzaktan bir sunucu bilgisayarınıza virüsler yüklemeye başlıyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİYORLAR
Hürriyet'in haberine göre detaylı teknik bilgiler henüz açıklanmadı, ancak anlaşıldığı kadarıyla saldırı daha önce de bilinen Kullanıcı Hesap Denetimi kestirmesini kullanarak tüm uyarı mesajlarını etkisiz hale getiriyor ve bu esnada hedef bilgisayara virüsler yüklüyor. Bu açık 'ın tüm sürümlerini ekliyor, yani eğer hala 'un eski tarayıcısını kullanıyorsanız dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Microsoft, doğal olarak Windows 10 ve Microsoft Edge kullanmamızı tavsiye ediyor, ama bu geçişi gerçekleştirene dek şüpheli Office dokümanlarından uzak durmakta fayda var.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 14:49
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