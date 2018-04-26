

Vitamin deposu olarak en güçlü doğal antibiyotiklerin başında yer alan limon, içerdiği C vitamini ile yüksek tansiyon, solunum bozuklukları, yanık, obezite, iç kanama, diş problemleri, ateş, kabızlık, hazımsızlık ve boğaz enfeksiyonları gibi bir çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. İçerisinde barındırdığı zengin vitamin çeşitleri, hoş kokusu ve katmış olduğu ekşimsi tat ile hemen hemen herkesin severek tükettiği bir besindir. Peki limonun faydaları nelerdir? Limon hangi hastalıklara iyi gelir?