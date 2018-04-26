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un faydaları nelerdir? Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

Tam bir C vitamini kaynağı olan un sağlık açısından faydaları oldukça fazladır. Hoş kokusu, ekşimsi tadı ve canlı rengi ile hemen hemen herkesin severek tükettiği limon, zengin besin değerleri, vitamin ve mineraller ile pek çok hastalığın tedavisinde büyük rol oynamaktadır. Peki limonun faydaları nelerdir? Limon hangi hastalıklara iyi gelir?


Vitamin deposu olarak en güçlü doğal antibiyotiklerin başında yer alan , içerdiği C vitamini ile yüksek tansiyon, solunum bozuklukları, yanık, obezite, iç kanama, diş problemleri, ateş, kabızlık, hazımsızlık ve boğaz enfeksiyonları gibi bir çok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. İçerisinde barındırdığı zengin vitamin çeşitleri, hoş kokusu ve katmış olduğu ekşimsi tat ile hemen hemen herkesin severek tükettiği bir besindir. Peki limonun faydaları nelerdir? Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 20:44
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