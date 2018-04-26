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  1. Limonun faydaları nelerdir? Limon hangi hastalıklara iyi gelir?

un faydaları nelerdir? Hangi rahatsızlıklara iyi gelir?

Yaz aylarının en serinletici ve ferahlatıcı meyvesi olan , sağlığa faydası olan meyvelerin başında yer alır. %90 oranında su barındırması ve içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde den, kalp sağlığına kadar bir çok hastalığa şifa olmaktadır. Peki nelerdir? Karpuz hangi hastalıklara iyi gelir?



Sıcak yaz günlerinin en büyük nimeti olan , serinleten ve ferahlatan özelliği ile yaz aylarının vazgeçilmez meyvesidir. Herkes tarafından sevilen ve sıkça tüketilen karpuz içerisinde barındırdığı yüksek oranda su ve vitaminler ile insan sağlığına oldukça faydalıdır.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 22:06
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