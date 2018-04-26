Sıcak yaz günlerinin en büyük nimeti olan karpuz, serinleten ve ferahlatan özelliği ile yaz aylarının vazgeçilmez meyvesidir. Herkes tarafından sevilen ve sıkça tüketilen karpuz içerisinde barındırdığı yüksek oranda su ve vitaminler ile insan sağlığına oldukça faydalıdır.
Karpuzun faydaları nelerdir? Hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
Yaz aylarının en serinletici ve ferahlatıcı meyvesi olan karpuz, sağlığa faydası olan meyvelerin başında yer alır. %90 oranında su barındırması ve içerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde kanserden, kalp sağlığına kadar bir çok hastalığa şifa olmaktadır. Peki karpuzun faydaları nelerdir? Karpuz hangi hastalıklara iyi gelir?
Sıcak yaz günlerinin en büyük nimeti olan karpuz, serinleten ve ferahlatan özelliği ile yaz aylarının vazgeçilmez meyvesidir. Herkes tarafından sevilen ve sıkça tüketilen karpuz içerisinde barındırdığı yüksek oranda su ve vitaminler ile insan sağlığına oldukça faydalıdır.
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