;
Yol Durumu
  1. O sınava girecekler dikkat! Erişime açıldı

, herkesten sakladığı eşine canlı yayında ilan-ı aşk etti

Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. , ekranlarında konuk olduğu programda kameralar uzak bir yaşam süren eşine ilan-ı aşk etti.

Canan Karataydan ilan-ı aşk!

Sağlıklı yaşamanın sırlarına dair sert söylemleriyle adından söz ettiren profesör bu defa şaşırttı.

CANLI YAYINDA İLAN-I AŞK
1 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan "Pelin Çift'le İyi Fikir" programına katılan Canan Karatay, canlı yayında eşine ilan-ı ask etti.

Canan Karatay, herkesten sakladığı eşine canlı yayında ilan-ı aşk etti

"YANIMDAYKEN BİLE HASRET DUYUYORUM"
Bugüne kadar özel hayatına dair açıklama yapmayan ünlü profesör, "Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı" gibi çok özel ve şaşırtan açıklamalarda bulundu.

İşte Canan Karatay ve eşi;

Etiketler: ,
  • 26 Nisan 2018, Perşembe 16:44
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar