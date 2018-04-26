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her derde deva

Kabak çekirdeği her derde deva
Sağlıklı kuruyemişlerin başında gelen kabak çekirdeği; çinko, demir, Omega 3, protein ve demir içeriyor. Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, sağlıklı atıştırmalık olan nin faydalarına değiniyor. Kabak çekirdeğinin uyku düzeni sağladığına ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğine değinen Diyetisyen Yaprak, "Kabak çekirdeği, göz ve cilt sağlığının korur. Kilo vermeye yardımcı olur. Diyabet hastalığına yakalanma riskini azaltır. Prostat büyümesini yavaşlatır. Ancak 1 avuçtan fazla tüketmemek gerekir. Aşırı tüketimi kişilerde kilo almaya sebep olur" diyor.
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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