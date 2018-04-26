;
Yol Durumu
  1. Yunanistan'dan skandal karar!

erişime açıldı mı? ALES ne zaman?

, 6 Mayıs'ta yapılacak 2018-ALES sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, ni ÖSYM'nin nden alabilecek.

O sınava girecekler dikkat! Erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), 6 Mayıs'ta yapılacak ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES) sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin nde yer alan duyuruya göre, 6 Mayıs 2018'de uygulanacak 2018-ALES İlkbahar Dönemi adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinecekler.

2018-ALES İlkbahar Dönemi için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Etiketler: , , , ,
  • 26 Nisan 2018, Perşembe 15:46
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar