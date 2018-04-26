Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 6 Mayıs'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES) İlkbahar Dönemi sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Mayıs 2018'de uygulanacak 2018-ALES İlkbahar Dönemi adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinecekler.
2018-ALES İlkbahar Dönemi için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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