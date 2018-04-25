Şeker hastaları detoks yapmasın

Diyetisyen Kübra Akın, detoks ile ilgili yanlış bilinenlere değindi. Detoksun bilinen aksine bir diyet yöntemi değil, vücudu arındırma yöntemi olduğunu söyledi. Detoksu herkesin uygulamaması gerektiğini belirten Diyetisyen Akın, "Gebeler, emziren anneleri, tansiyon ve şeker hastalarına detoksu önermiyoruz. Ddetoks sırasında belli bir kilo kaybı oluyor. Asıl hedef vücudu arındırmak. Daha zinde bir hayat sürmek için detoksu yapmakta fayda var. İnsanlar ayda bir yılda bir muhakkak bir detoks uygulamalılar" dedi.