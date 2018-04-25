Böbrek taşının nedeni obezite

Beslenme değişiklikleri, doğuştan ya da sonradan edinilen çeşitli hastalıklar ve genetik faktörler böbrek taşının oluşumunu tetikliyor. Bu taşlar, idrardaki mineral veya asit tuzlarının kristalize olmasıyla oluşuyor. Çoğu zaman hastalarda dayanılmaz ağrılara neden oluyor. Hayatı olumsuz etkiliyor. Kimi taşlar, idrar yoluyla sorunsuz bir şekilde vücuttan atılırken, kimisi idrar kanalına ya da mesaneye takılı kalıyor. İşte tüm sorun da burada başlıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selahattin Bedir, bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.



ZARAR VEREBİLİR...

Böbrek taşları, sağlıklı insanlar tarafından her gün sorunsuz bir şekilde vücuttan atılıyor. Prof. Dr. Bedir, böbrekteki taşların tedavi edilmemesi halinde zaman içerisinde böbreklere zarar verebileceğini söylüyor. Kendiliğinden vücut dışına atılan taşların mutlaka incelenmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Bedir, "Kendiliğinden düşen ya da tedavi ile vücut dışına alınan taşlar, mutlaka analize gönderilmelidir. Çünkü taşın mineral yapısı bilinirse hastaya ona göre tedavi planlanabilir ve yeniden taş oluşmaması için önlemler alınabilir" diyor.



ERKEKLER DİKKAT

Ülkelerin iklim ve beslenme alışkanlığı, taşların oluşumunda önemli bir rol oynuyor. Türkiye böbrek taşı görülme oranı yüzde 15'i gösteriyor. Böbrek taşlar, erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha fazla görülüyor. Bu fark, yaşam tarzındaki ve diyetteki değişiklikler ile azaltılıyor. Taşlar en çok 30 ila 50 yaş arasında oluşuyor.

TUZU AZALTIN

Böbrek taşlarının oluşumunu tetikleyen nedenlerin arasında yanlış beslenme de bulunuyor. Özellikle proteinden zengin beslenme, aşırı tuz kullanımı, fazla miktarda çay ve kahve içilmesi ile fazla miktarda çikolata ve kuruyemiş tüketimi gibi nedenlerin idrar yollarında taş oluşmasına neden oluyor. Türk beslenme kültürünün de protein, çay ağırlıklı olduğunu ifade eden Bedir, "Hareketsizlik, idrar yolu enfeksiyonları, obezite ve özellikle fast food tarzı beslenme de idrar yolunda taşların oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle alınan su miktarı önemlidir. Su miktarı arttıkça risk o kadar azalmaktadır. Bunun yanında protein ve karbonhidrattan zengin, lifli gıdalardan fakir diyet, taş hastalığı riskini artırmaktadır. Her gün 2-3 litre arası sıvı tüketilmesi, sıvı alımının gün içine dengeli dağıtılması, su, süt gibi içeceklerin tercih edilmesi, idrar yolu taş oluşumunu önleyici tedbirlerdir" açıklamasını yapıyor.

AVOKADO VE BEZELYE YİYİN

Böbrek taşı rahatsızlığı olanların idrar miktarına da dikkat etmesi gerekiyor. Vücuttan atılan günlük idrarın 2-2.5 litre arasında olması gerekiyor. Prof. Dr. Selahattin Bedir, "Bol miktarda sebze, lifli gıda ve meyve tüketilmeli. Tuz tüketimi, günde 3-5 gramı aşmamalı. Fazla miktarda et tüketilmemeli, bunun yerine avokado, karnabahar ve bezelyede bulunan sebze proteinleri alınmalı" diyor.