Bir avuç badem, sağlık açısından pek çok fayda sağlıyor. Lif, antioksidanlar ve magnezyum, kalsiyum gibi mineral içeriği ile tok tutuyor, kan şekerini dengeliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, bademin 9 faydasını şöyle sıralıyor:
Cildi besler: İçeriğindeki E vitamini ile cildi korur ve gençleştirir.
Kalp dostu: Her gün yaklaşık 20 adet badem kötü kolesterol seviyesini düşürür. Kalp hastalıklarından korur.
Zayıflatır : Yağ ve posa içeriği ile kan şekerini dengeler. Tokluk verir. Kilo kontrolü sağlar.
Kan şekerini dengeler : Tokluk süresini uzatan badem, kan şekerini dengeliyor.
Tansiyonu düşürür: İçeriğindeki magnezyum ile tansiyonun yükselmesini engeller.
Kabızlığı bitirir : Posadan zengin badem, bağırsak hareketlerini artırır. Kabızlık rahatsızlığına iyi gelir.
Kemikleri güçlendirir : içeriğindeki kalsiyum ve magnezyum ile kemikleri güçlendirir. Kemik erimesine yakalanma riskini azaltır.
Damar sertliğini önler : Kötü kolesterolü düşürerek, damar sertiğini önler. Kalp krizi ve inmeden korur.
Kanserden korur: Antioksidan ve posa içeriği ile badem kanserden korur. Hayvanlarda yapılan araştırmaya göre badem tüketmenin kolon kanserine karşı koruyucudur.
Cildi besler: İçeriğindeki E vitamini ile cildi korur ve gençleştirir.
Kalp dostu: Her gün yaklaşık 20 adet badem kötü kolesterol seviyesini düşürür. Kalp hastalıklarından korur.
Zayıflatır : Yağ ve posa içeriği ile kan şekerini dengeler. Tokluk verir. Kilo kontrolü sağlar.
Kan şekerini dengeler : Tokluk süresini uzatan badem, kan şekerini dengeliyor.
Tansiyonu düşürür: İçeriğindeki magnezyum ile tansiyonun yükselmesini engeller.
Kabızlığı bitirir : Posadan zengin badem, bağırsak hareketlerini artırır. Kabızlık rahatsızlığına iyi gelir.
Kemikleri güçlendirir : içeriğindeki kalsiyum ve magnezyum ile kemikleri güçlendirir. Kemik erimesine yakalanma riskini azaltır.
Damar sertliğini önler : Kötü kolesterolü düşürerek, damar sertiğini önler. Kalp krizi ve inmeden korur.
Kanserden korur: Antioksidan ve posa içeriği ile badem kanserden korur. Hayvanlarda yapılan araştırmaya göre badem tüketmenin kolon kanserine karşı koruyucudur.
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