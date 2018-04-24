Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 14,4 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
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