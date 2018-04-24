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'da 5,1 büyüklüğünde

'ın Samsat ilçesinde gece saat 03.34 sularında 5,1 büyüklüğünde bir meydana geldi.

'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 14,4 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

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  • 24 Nisan 2018, Salı 08:06
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