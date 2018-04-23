Tapusu olmayana izin belgesi

Hükümet, devletle ihtilaflı olan 16 milyon bağımsız birimin tapu sorununu çözecek büyük bir çalışma başlattı. Yapıların yüzde 60'ını oluşturan konut ve dükkan gibi taşınmazların imar tapusu yerine yalnızca arsa payı tapusu olması nedeniyle yaşanan sorun da böylece aşılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, hazırladıkları Yapı Kayıt Belgesi çalışmasının Türkiye'deki yaklaşık 25-26 milyon civarında bağımsız birimin yüzde 60'ını ilgilendirdiğini belirterek, "Vatandaşlar bu yapılarını bize bildirdikten sonra belli bir ücreti ödeyecek" dedi.