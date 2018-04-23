10 yıldır evliyim. Gözüm dışarda değil. Ama içerde de hep aynı şey. Yani ilişkide diyorum. Süreside, şekilde belli. Bazen filmlerde bir şey görüyoruz. Eşime ima ediyorum. Anlamıyor. Fantezi diyorlar buna hani... Eşime söylesem ayıp olur mu?
Tansiyon hastaları bu habere dikkat!
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
Etiketler: Tansiyon
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