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hastaları bu habere dikkat!

Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Tansiyon hastaları bu habere dikkat!

10 yıldır evliyim. Gözüm dışarda değil. Ama içerde de hep aynı şey. Yani ilişkide diyorum. Süreside, şekilde belli. Bazen filmlerde bir şey görüyoruz. Eşime ima ediyorum. Anlamıyor. Fantezi diyorlar buna hani... Eşime söylesem ayıp olur mu?

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 07:25
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