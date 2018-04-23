Tansiyon hastaları bu habere dikkat!

10 yıldır evliyim. Gözüm dışarda değil. Ama içerde de hep aynı şey. Yani ilişkide diyorum. Süreside, şekilde belli. Bazen filmlerde bir şey görüyoruz. Eşime ima ediyorum. Anlamıyor. Fantezi diyorlar buna hani... Eşime söylesem ayıp olur mu?