Dişteki çürükler anneliğe engel

Çoğu zaman ihmal edilen diş rahatsızlıkları, kalp, diyabet ve solunum yolu hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Gebe kalmayı da zorlaştırıyor. Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, diş eti hastalıklarının gebelik üzerindeki olumsuz sonuçlarının olduğuna değiniyor. Yapılan araştırmalar, diş eti hastalıkları bulunan kadınların gebe kalma şansının 4 kat daha düşük olduğunu gösteriyor. Tükürükle kemik dokusuna karışan dişlerdeki bakteriler, yumurtlamayı ve embriyonun tutulmasını engelliyor. Hamilelikte düşüklere bile neden olabiliyor.

Yapılan araştırmalara göre, hamilelik öncesi tedavi edilmeyen diş eti hastalıkları, çeşitli hastalıklara karşı bağışıklığı zayıflatıyor. Hatta erken doğuma ya da düşüğe yol açıyor. Bu nedenle uzmanlar, uzun süren denemelere rağmen hamile kalamayan çiftlerin mutlaka diş doktoruna görünmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca kadınları düzenli diş muayenesi yaptırılması konusunda uyarıyor.