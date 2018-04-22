DR. Mehmet Öz, 'The Dr. Oz Show' programı ile ABD'de milyonları ekranlara kilitledi. Sağlık konusunda verdiği önemli bilgilerle herkesin ilgisini çekti. Dr. Öz, hasta olmamak için 'uykuyu' önerdi. "Hasta olmak istemeyen insanlar için tavsiyem; uyumaktır. Uyku bağışıklık sistemini devamlı olarak destekler. Sonrasında size tavsiyem bol bol C vitamini almanız. Ayrıca yeşil yapraklı sebzeler ve renkli meyveler de tüketebilirsiniz. Bağışıklık sisteminiz, mideniz tarafından güçlendirilip zayıflatılır. Sağlıklı bir yaşam için kadınlar 7 saat, erkekler ise 7,5 saat uyumalıdır" dedi.
Sevdiğiniz yiyecekleri yiyin: Sağlıklı bir hayat için yediklerimizin oldukça önemli olduğunu belirten Dr. Mehmet Öz, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Sağlıklı olmak için yapılacak en önemli şey sevdiğiniz yiyecekleri yemenizdir. Bu sizi sağlıklı yapar."
Şekerii bırakın: Dr. Öz, şekerin kullanımına da değindi. "Şeker beyinde kokain etkisi yapar. Sizde daha fazla yeme isteği uyandırır. Doğal şekerin içerisindeki lifler midede tutunur. Fakat işlenmiş, tatlandırıcı kullanılmış yemekler sizi bağımlı yapar" açıklamasını yaptı.
Sevdiğiniz yiyecekleri yiyin: Sağlıklı bir hayat için yediklerimizin oldukça önemli olduğunu belirten Dr. Mehmet Öz, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Sağlıklı olmak için yapılacak en önemli şey sevdiğiniz yiyecekleri yemenizdir. Bu sizi sağlıklı yapar."
Şekerii bırakın: Dr. Öz, şekerin kullanımına da değindi. "Şeker beyinde kokain etkisi yapar. Sizde daha fazla yeme isteği uyandırır. Doğal şekerin içerisindeki lifler midede tutunur. Fakat işlenmiş, tatlandırıcı kullanılmış yemekler sizi bağımlı yapar" açıklamasını yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.