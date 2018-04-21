Toplumda sık görülen şikayetlerin başında bel ağrısı geliyor. Hareketsiz yaşam tarzı ve kilo artışı, bu ağrının oluşumunu tetikliyor. Anadolu Sağlık Merkezi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Semih Akı, her bel ağrısının fıtıktan kaynaklanmadığını belirtiyor. "Genellikle genç yaşlarda bir yerden düşme, ağır kaldırma veya spor yaparken ters bir hareket yapma gibi durumlarda aniden ortaya çıkan bel fıtığı, özellikle orta yaş ve üstünde hiçbir zaman tek başına görülmez" diyor. Bel ağrısında fizik tedavi ve istirahatin kurtarıcı olduğunu söylüyor. Uyurken sırt üstü yatmanın, bel ağrısını tetiklediğini söylüyor. "Uygun olanı, kalça ve dizlerinizden çekip bacaklarınızı toplayarak, ana rahmindeki gibi yatmaktır. Yine evde bir eşyayı kaldırırken dizlerinizi bükerek ve çömelerek alın. Belden eğilmek doğru bir hareket değildir. Ağırlık taşımanız gerekiyorsa, yükü her iki elinize de eşit olarak paylaştırın. Ağır yükü, belden daha yükseğe kaldırmayın" uyarısında bulunuyor.
Sırtüstü yatmak bel ağrısı nedeni
Etiketler: Ağrı , bel ağrısı
- 21 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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