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Gözümüz Aydın

Doktor Erkan Aydın, evinde TUS’a hazırlanırken aniden fenalaştı. Boynundan aşağısı felç kaldı. 10 yıl sonra dan çıktı

Gözümüz Aydın
İzmirli Erkan Aydın, tıp fakültesini bitirdi. 14 yıl önce evinde Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) hazırlanırken aniden boynunda şiddetli bir ağrı hissetti. O dönem 24 yaşında olan doktor, hemen alt katta yaşayan anne-babasının yanına gitti. Ailesi, 20 dakika içinde Aydın'ı hastaneye yetiştirdi. Hastane kapısında duran kalbi yeniden çalıştırılan Aydın'ın milyonda bir görülen nörolojik bir hastalığa yakalandığı belirlendi. Aydın, o günden itibaren boyundan aşağısını hareket ettiremedi. Genç doktor, 2004'te girdiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Kliniği'nden 10 yıl sonra çıkabildi. 10 yıl servisinde tedavi gören Aydın'a bu süreçte hastane tarafından internet erişimi sağlandı, ailesi de genç adama sesli komut ile kullanabileceği bir bilgisayar temin etti. 4 yıldır da evinde suni solunum cihazına bağlı olarak tedavisi süren genç doktor, Türk Yoğun Bakım Derneği Kongresi'nde meslektaşlarına ilk kez selam gönderdi ve "Herkese çok teşekkür ederim" dedi.
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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