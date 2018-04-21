Toprağın eşelendiği her yerden tarihi eser çıkan Türkiye'de her yıl binlerce kaçak kazı yapılıyor. Bu kazılarda defineciler tarafından bulunan binlerce eser ya yurtdışına kaçırılıyor ya tahrip ediliyor ya da ülke içinde satılıyor. İnsanlık mirası sayılan tarihi eserler, kaçakçılar tarafından tahrip ediliyor. Kaçak kazı yapan defineciler dışında Türkiye'de bu kazıları izinle yapanlar da var.
Define arayan vatandaşın hayalleri suya düştü
Son 10 yılda define için 1097 define avcısı kazı izni verildi. Altın dolu küplerle zengin olma hayali kuran definecilerin hayalleri hüsranla bitti.
Etiketler: tarihi eser , define
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.