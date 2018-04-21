Define arayan vatandaşın hayalleri suya düştü

Toprağın eşelendiği her yerden tarihi eser çıkan Türkiye'de her yıl binlerce kaçak kazı yapılıyor. Bu kazılarda defineciler tarafından bulunan binlerce eser ya yurtdışına kaçırılıyor ya tahrip ediliyor ya da ülke içinde satılıyor. İnsanlık mirası sayılan tarihi eserler, kaçakçılar tarafından tahrip ediliyor. Kaçak kazı yapan defineciler dışında Türkiye'de bu kazıları izinle yapanlar da var.