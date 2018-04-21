;
Yol Durumu
  1. Azmi görün!

arayan vatandaşın hayalleri suya düştü

Son 10 yılda için 1097 define avcısı kazı izni verildi. Altın dolu küplerle zengin olma hayali kuran definecilerin hayalleri hüsranla bitti.

Define arayan vatandaşın hayalleri suya düştü

Toprağın eşelendiği her yerden çıkan Türkiye'de her yıl binlerce kaçak kazı yapılıyor. Bu kazılarda ciler tarafından bulunan binlerce eser ya yurtdışına kaçırılıyor ya tahrip ediliyor ya da ülke içinde satılıyor. İnsanlık mirası sayılan tarihi eserler, kaçakçılar tarafından tahrip ediliyor. Kaçak kazı yapan defineciler dışında Türkiye'de bu kazıları izinle yapanlar da var.

Etiketler: ,
  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 09:37
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar