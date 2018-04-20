İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "İstanbul Kuyumcular Odası olarak şu küçük, bu büyük demiyoruz, esnaflar arasında hiçbir ayrım yapmadan sektördeki herkesin odası olmak için çalışacağız." dedi.

Türk kuyumculuk sektörünü temsil eden kuruluşların başkanları ilk kez aynı masa etrafında bir araya geldi.

Buluşma toplantısında konuşan İKO Başkanı Atayık, seçimlere girerken sektörde birlik ve beraberlik oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını belirterek, bugün sektörün temsilcileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu kaydetti

AMAÇ ALTINDA 12 TAKSİT

Kuyumcularla müşterilerin karşı karşıya geldiğinde artık 4, 8, 12 taksit sorunun olmayacağını anlatan Atayık, "Bizim amacımız 12 taksit olması. Bizim bankalarla görüşmelerimiz sürüyor. 1-2 ay içerisinde sonuçları alacağız. Taksiti olayı sınırlandığından itibaren kuyumculuk olumsuz etkilendi. Emtiamız çok değerli, kuyumculuk piyasası baş aşağı gitmeye başladı. İnşallah bunu ortadan kaldıracağız. Bu bizim seçim vaadimiz." şeklinde konuştu.