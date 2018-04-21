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Domuz sürüsü nedeniyle canından oldu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde yola çıkan domuzlara çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, 100 metrelik yamaçtan yuvarlandı.

100 METRELİK YAMAÇTAN YUVARLANDILAR
Başpınar, Koca Yokuş mevkiine geldiğinde yola çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolün kaybolduğu otomobil, yaklaşık 100 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Kazada, Başpınar kardeşler yaralandı.

  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 17:29
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