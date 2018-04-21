100 METRELİK YAMAÇTAN YUVARLANDILAR
Başpınar, Koca Yokuş mevkiine geldiğinde yola çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolün kaybolduğu otomobil, yaklaşık 100 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Kazada, Başpınar kardeşler yaralandı.
Domuz sürüsü nedeniyle canından oldu
Karaman'ın Ermenek ilçesinde yola çıkan domuzlara çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil, 100 metrelik yamaçtan yuvarlandı.
100 METRELİK YAMAÇTAN YUVARLANDILAR
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