Bucak ilçesinde Ayşe Sak Ortaokulu'nda 'AB Erasmus +K219 Sağlıklı Yaşam Mutlu Yaşamdır' proje kapsamında söyleşiye katılan Prof. Dr. Canan Karatay, öğrencilere sağlık beslenme konusunda bilgiler verdi.
Canan Karatay yine ezber bozdu! Kurtlu meyve yiyin!
Bucak ilçesinde Ayşe Sak Ortaokulu'nda 'AB Erasmus +K219 Sağlıklı Yaşam Mutlu Yaşamdır' proje kapsamında söyleşiye katılan Prof. Dr. Canan Karatay, öğrencilere sağlık beslenme konusunda bilgiler verdi.
Etiketler: Canan Karatay , AB , SOFRA TUZU , İNSAN VÜCUDU , meyve
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