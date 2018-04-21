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yine ezber bozdu! Kurtlu yiyin!



Bucak ilçesinde Ayşe Sak Ortaokulu'nda ' Erasmus +K219 Sağlıklı Yaşam Mutlu Yaşamdır' proje kapsamında söyleşiye katılan Prof. Dr. , öğrencilere sağlık beslenme konusunda bilgiler verdi.
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 16:25
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