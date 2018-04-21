Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Bolu ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, sabah ve gece saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sivas, Van ve Hakkari'nin yüksekleri ve Kayseri'nin kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.