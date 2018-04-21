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'den müjde! Bugün hava nasıl olacak? (21 Nisan 2018 tahminleri)

Genel Müdürlüğü tahminlerine ilişkin son verileri açıkladı. Bu verilere göre İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Bugün hava nasıl? Bugün hava kaç derece? gibi sorularınızın cevapları haberimizde. İşte 21-22 Nisan 2018 hava durumu tahminleri...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Çankırı, Bolu ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, sabah ve gece saatlerinde Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sivas, Van ve Hakkari'nin yüksekleri ve Kayseri'nin kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 11:27
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