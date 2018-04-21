Az uyuma epilepsiyi çağırma

Vücudun dinlenmesi, günde zinde başlanabilmesi için düzenli bir uyku gerekiyor. Uzmanlar, yetersiz uykunun pek çok hastalığa neden olabileceğini belirtiyor. Okan Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, "1950'lere kadar birçok insan uykunun günlük hayatımızın eylemsiz bir parçası olduğunu zannederdi. Ama şimdi, uyku sırasında beynimizin çok etkin olduğunu biliyoruz. Dahası uykunun beden ve ruh sağlığımızı etkilediğinden eminiz" diyor. Uyku ile ilgili şu bilgileri veriyor...
SİGARA AZ UYUTUR
Nefes açıcı ilaçlar, kafeinli içecekler, diyet hapları, hastalıklar, yattığımız odadaki kötü koşullar... Bunların hepsi, uykusuzluğa neden oluyor. Sigara da uykusuzluğa neden olan durumların başında geliyor. Bu kişiler genellikle REM uykularını daha hafif geçiriyor. Uyuduktan 3-4 saat sonra, kanda nikotin miktarının kritik düzeyin altına düşmesi nedeniyle uyanıyorlar.
7-8 SAAT YETERLİ
Yeni doğanlarda 16 saat, yetişkinlerde ise 7-8 saat uyku yeterli olabiliyor. Normal süresinden çalınmış bir uyku miktarı, bir tür 'uyku borcu' yaratıyor. Uykunun yetersiz olması muhakeme yetisi ya da tepki süresini olumsuz etkiliyor. İnsanlar yaşlandıkça uyku süresinde de azalma ve uyku hafifliği görülüyor. 65 yaşın üstünde uykusuzluk sorunu ortaya çıkıyor.
SARA NÖBETLERİNİ TETİKLER
Gün boyu uykulu bir şekilde dolaşmak, 5 dakikalık bir uzanmada hemen uykuya dalmak, ciddi bir uyku sorunu olduğunu gösteriyor. Uykuyla ilişkili sağlık sorunları hemen hemen tıbbın tüm alanlarını ilgilendiriyor. Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, "Felç ya da astım krizleri gündüz yerine gece ya da sabaha karşı uykuda daha sıktır. Muhtemel sebep, uykuyla ilişkili olarak değişen kalp hızı ya da hormonal düzey değişiklikleridir. Uykusuzluk, bazı epilepsi türlerinde nöbet gelişimini tetikler" diyerek uykusuzluk çekenleri uyarıyor.
PSİKOLOJİYİ BOZAR
Uykusuzluk, vücudun ruh sağlığına da önemli katkılarda bulunuyor. Ruhsal hastalıklarının çoğunda uyku sorunları gelişiyor. Örneğin, depresyon hastaları sabahın çok erken saatlerinde kalkıyor ve tekrar uykuya dalma isteklerine karşın genelde bunu başaramıyor. Alınan uyku miktarı, ruhsal hastalık belirtilerini şiddetini doğrudan etkiliyor.
TRAFİK KAZASINA NEDEN OLABİLİR
Uyku apnesi hastaları geceleri oksijensiz kaldıklarından sabahları baş ağrısı ve yorgunluk gibi şikayetlerle uyanıyor. Prof. Dr. Bölükbaşı, "Bu kişilerde cinsel isteksizlik, kan basıncı artışı, kalp ritim düzensizlikleri de gelişebilir. Uyku apnesi, felç ya da kalp krizi riskini artırır. Uykuda solunum durmasına bağlı ölüm nedenleri arasındadır. Tedavi edilmemiş uyku apnesi hastalarında, trafik kazası yapma riski 3 kat artar" diyor.
BU ÖNERİLERE KULAK VERİN
Yatmadan önce kafein, nikotin gibi uyarıcılardan uzak durun.
Uykudan 2-3 saat önce yüksek proteinli bir atıştırmalık, 1 meyve yiyebilirsiniz.
Yağlı, kızarmış, baharatlı, sirkeli, karbonatlı yiyecek ve içeceklerden de kaçının.
Yatak odanız çok aydınlık olmasın.
Uyku öncesinde yararlı bir gevşetici alışkanlık edinin. Ilık duş, kitap okuma, hafif germe egzersizleri, meditasyon gibi...
Yatağa mümkün olduğunca erken gidin. Saat 23.00 en idealidir. Çünkü 23.00 ile 01.00 arası sistemimizin yenilenme zamanıdır. Bu sırada uykuda olsanız iyi olur. Safra kesesi de bu dönemde zehirleri vücuttan atar. Uyanıksanız zehirler karaciğere geri döner.
SİGARA AZ UYUTUR
Nefes açıcı ilaçlar, kafeinli içecekler, diyet hapları, hastalıklar, yattığımız odadaki kötü koşullar... Bunların hepsi, uykusuzluğa neden oluyor. Sigara da uykusuzluğa neden olan durumların başında geliyor. Bu kişiler genellikle REM uykularını daha hafif geçiriyor. Uyuduktan 3-4 saat sonra, kanda nikotin miktarının kritik düzeyin altına düşmesi nedeniyle uyanıyorlar.
7-8 SAAT YETERLİ
Yeni doğanlarda 16 saat, yetişkinlerde ise 7-8 saat uyku yeterli olabiliyor. Normal süresinden çalınmış bir uyku miktarı, bir tür 'uyku borcu' yaratıyor. Uykunun yetersiz olması muhakeme yetisi ya da tepki süresini olumsuz etkiliyor. İnsanlar yaşlandıkça uyku süresinde de azalma ve uyku hafifliği görülüyor. 65 yaşın üstünde uykusuzluk sorunu ortaya çıkıyor.
SARA NÖBETLERİNİ TETİKLER
Gün boyu uykulu bir şekilde dolaşmak, 5 dakikalık bir uzanmada hemen uykuya dalmak, ciddi bir uyku sorunu olduğunu gösteriyor. Uykuyla ilişkili sağlık sorunları hemen hemen tıbbın tüm alanlarını ilgilendiriyor. Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, "Felç ya da astım krizleri gündüz yerine gece ya da sabaha karşı uykuda daha sıktır. Muhtemel sebep, uykuyla ilişkili olarak değişen kalp hızı ya da hormonal düzey değişiklikleridir. Uykusuzluk, bazı epilepsi türlerinde nöbet gelişimini tetikler" diyerek uykusuzluk çekenleri uyarıyor.
PSİKOLOJİYİ BOZAR
Uykusuzluk, vücudun ruh sağlığına da önemli katkılarda bulunuyor. Ruhsal hastalıklarının çoğunda uyku sorunları gelişiyor. Örneğin, depresyon hastaları sabahın çok erken saatlerinde kalkıyor ve tekrar uykuya dalma isteklerine karşın genelde bunu başaramıyor. Alınan uyku miktarı, ruhsal hastalık belirtilerini şiddetini doğrudan etkiliyor.
TRAFİK KAZASINA NEDEN OLABİLİR
Uyku apnesi hastaları geceleri oksijensiz kaldıklarından sabahları baş ağrısı ve yorgunluk gibi şikayetlerle uyanıyor. Prof. Dr. Bölükbaşı, "Bu kişilerde cinsel isteksizlik, kan basıncı artışı, kalp ritim düzensizlikleri de gelişebilir. Uyku apnesi, felç ya da kalp krizi riskini artırır. Uykuda solunum durmasına bağlı ölüm nedenleri arasındadır. Tedavi edilmemiş uyku apnesi hastalarında, trafik kazası yapma riski 3 kat artar" diyor.
BU ÖNERİLERE KULAK VERİN
Yatmadan önce kafein, nikotin gibi uyarıcılardan uzak durun.
Uykudan 2-3 saat önce yüksek proteinli bir atıştırmalık, 1 meyve yiyebilirsiniz.
Yağlı, kızarmış, baharatlı, sirkeli, karbonatlı yiyecek ve içeceklerden de kaçının.
Yatak odanız çok aydınlık olmasın.
Uyku öncesinde yararlı bir gevşetici alışkanlık edinin. Ilık duş, kitap okuma, hafif germe egzersizleri, meditasyon gibi...
Yatağa mümkün olduğunca erken gidin. Saat 23.00 en idealidir. Çünkü 23.00 ile 01.00 arası sistemimizin yenilenme zamanıdır. Bu sırada uykuda olsanız iyi olur. Safra kesesi de bu dönemde zehirleri vücuttan atar. Uyanıksanız zehirler karaciğere geri döner.
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