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Obezite ile mücadelede sakın bunu yapmayın!

Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Obezite ile mücadelede sakın bunu yapmayın!

1 aylık evliyim. Eşim birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum. İlişki olmuyor. Sinirlenmeye başladı. Korkuyorum. Elimde değil tam o sırada kasılıyorum. Yardım edin. Ne yapayım?

  • 20 Nisan 2018, Cuma 08:10
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