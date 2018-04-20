Obezite ile mücadelede sakın bunu yapmayın!

1 aylık evliyim. Eşim birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum. İlişki olmuyor. Sinirlenmeye başladı. Korkuyorum. Elimde değil tam o sırada kasılıyorum. Yardım edin. Ne yapayım?
1 aylık evliyim. Eşim birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum. İlişki olmuyor. Sinirlenmeye başladı. Korkuyorum. Elimde değil tam o sırada kasılıyorum. Yardım edin. Ne yapayım?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.